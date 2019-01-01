لوكاس فاسكيز يلجأ إلى أكاديمية نادال لتحسين لياقته

لوكاس فاسكيز يلجأ إلى أكاديمية رافائيل نادال من أجل رفع لياقته وإقناع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان

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علمت مصادر جول أن نجم ريال مدريد يعمل أثناء فترة العطلة على تحسين لياقته البدنية في أكاديمية رافائيل نادال من أجل أن يثبت نفسه للمدرب زين الدين زيدان قبل بداية الموسم الجديد.

وفي الفترة الحالية يعتبر لوكاس فاسكيز خيارًا بعيدًا عن المشاركة بشكل أساسي، وهو ما يعمل الجناح الإسباني على تغييره.

وفي الفترة الحالية، لم تنتهِ فترة الأجازة الصيفية الخاصة بلاعبي ريال مدريد، ولكن لوكاس فاسكيز رأى أن العمل أفضل سبيل للاستمتاع بعطلته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

ويتواجد لوكاس فاسكيز حاليًا في أكاديمية رافائيل نادال للتنس من أجل العمل على رفع لياقته البدنية مع أبرز المتخصصين في إسبانيا.

ويستهدف لوكاس فاسكيز رفع معدل لياقته البدنية من أجل المنافسة على مركز أساسي أو أن يكون حتى بين الأوراق الرابحة لزيدان خلال الموسم المقبل.

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يذكر أن زين الدين زيدان كان قد تولى تدريب ريال مدريد خلال منتصف الموسم المنصرم بعد إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.