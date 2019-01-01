لوكاس بيليا قريب من العودة للأرجنتين

هل يجدد له ميلان تعاقده ليغلق الباب حول رحيله؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

بدأت الأنظار تتجه نحو لاعبي وسط ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أصبح، الأرجنتيني لوكاس بيليا والإيفواري فرانك كيسييه، أصبحوا أقرب لمغاردة أسوار سان سيرو، خاصة بعد مشادة مباراة إنتر.

وأصبح بيليا، البالغ 33 عامًا، أقرب للرحيل عن ميلان، رغم انتظاره موقف ميلان من تجديد تعاقده، حيث ينتهي تعاقده في 2020.

ويأمل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إعادة بيليا مرة أخرى لبلاده في الصيف المقبل، من أجل الموسم الجديد في الأرجنتين، وكوبا ليبرتادوريس.

نفى جان مايكل أولاس رئيس ليون وجود أي مفاوضات للتعاقد مع مورينيو لقيادة الفريق ❌



🗞️وقال في تصريحات صحفية نصًا 👇



"ميزانيتنا لا تتحمل التعاقد مع سبيشال وان" 🤷‍♂️



لكن أولاس لم ينفِ أنه كان سعيدًا بارتباط اسم مدرب كبير مثل مورينيو بنادي ليون ✋😅 pic.twitter.com/X9c4ePxEhg — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وشارك بيليا في الموسم الحالي في 17 مباراة بجميع المسابقات مسجلاً هدفًا وحيدًا.

وعانى لاعب لاتسيو السابق من إصابة في الظهر غاب على إثرها 3 أشهر عن الروسونيري.