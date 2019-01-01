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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

لوكاس بيليا قريب من العودة للأرجنتين

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هل يجدد له ميلان تعاقده ليغلق الباب حول رحيله؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

بدأت الأنظار تتجه نحو لاعبي وسط ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أصبح، الأرجنتيني لوكاس بيليا والإيفواري فرانك كيسييه، أصبحوا أقرب لمغاردة أسوار سان سيرو، خاصة بعد مشادة مباراة إنتر.

وأصبح بيليا، البالغ 33 عامًا، أقرب للرحيل عن ميلان، رغم انتظاره موقف ميلان من تجديد تعاقده، حيث ينتهي تعاقده في 2020.

ويأمل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إعادة بيليا مرة أخرى لبلاده في الصيف المقبل، من أجل الموسم الجديد في الأرجنتين، وكوبا ليبرتادوريس.

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وشارك بيليا في الموسم الحالي في 17 مباراة بجميع المسابقات مسجلاً هدفًا وحيدًا.

وعانى لاعب لاتسيو السابق من إصابة في الظهر غاب على إثرها 3 أشهر عن الروسونيري.

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