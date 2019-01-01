لوف يستبعد مولر وبواتنج وهوملز من قائمة ألمانيا لتصفيات اليورو

قرار صادم لثلاثي بايرن ميونيخ بعد المستوى المتخبط لهم هذا الموسم

قرر يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، استبعاد ثلاثة من العناصر الأساسية لفريقه في الفترة الدولية المقبلة.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن قائمة ألمانيا القادمة، ستشهد غياب الثلاثي جيروم بواتنج، ماتس هوملز وتوماس مولر.

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وأوضحت أن لوف سافر بنفسه بصحبة مساعديه ماركوس سورج وأوليفر بيرهوف، لمدينة ميونيخ الألمانية لمقابلة الثلاثي.

لوف سيلتقي بنجوم بايرن لإخبارهم بقراره وجهاً لوجه، وشرح تفاصيل هذه الخطوة الصادمة لهم.

وتأكدت هذه التقارير بعد تصريح المدرب الألماني نفسه لوسائل الإعلام حول موقف الثلاثي المستبعد.

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وقال مدرب المانشافت:"جيروم بواتنج وهوملز ومولر لن يتواجدوا بتشكيل ألمانيا الحالي".

وتأتي هذه الأنباء بمثابة صدمة كبيرة لهم، قبل اللعب أمام ليفربول الأسبوع القادم في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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الاستبعاد يبدو منطقياً من الناحية الفنية، خاصة لبواتنج الذي خرج من التشكيل الأساسي للمدرب نيكو كوفاتش مع بايرن، وكذلك للمستوى غير الثابت لهوملز ومولر هذا الموسم.

جدير بالذكر أن ألمانيا تلعب ودياً ضد صربيا في 20 مارس الجاري، قبل أن تخرج لمواجهة هولندا بتصفيات يورو 2020 في 24 من نفس الشهر.