لوف يستبعد جوتزه وكروس من قائمة ألمانيا

ألمانيا تلاقي بلاروسيا وإستونيا الشهر المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، قائمة المنتخب التي ستواجه إستونيا وبلاروسيا الشهر المقبل ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020، والتي شهدت غياب عدة نجوم بداعي الإصابة.

وتلعب ألمانيا مع بلاروسيا في بوريسوف بالثامن من يونيو، ثم تواجه إستونيا في ماينز بعدها بثلاثة أيام.

ودخل بيرند لينو، حارس أرسنال، بدلاً من المصاب مارك أندريه تير شتيجن، بينما تم استدعاء مانويل نوير، قائد الفريق، وسيتم تقييم تعافيه من الإصابة.

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وشهدت القائمة غياب توني كروس، نجم ريال مدريد، هو الآخر بداعي الإصابة، بينما لم يتم استدعاء ماريو جوتزه، لاعب بوروسيا دورتموند، رغم تألقه، ولكن تواجد زميله ماركو ريوس.

وضمت القائمة مهاجم وحيد هو تيمو فيرنر، لاعب لايبزج، بالإضافة لليروي سانيه، جناح مانشستر سيتي، وسيرجي جنابري، نجم بايرن ميونخ.

ولعبت ألمانيا لقاء وحيد بالتصفيات حتى الآن انتصرت فيه على هولندا بثلاثة أهداف مقابل اثنين.