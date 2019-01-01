لوف يحسم الجدل الدائر بين نوير وشتيجن حول حراسة مرمى منتخب ألمانيا

يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يتدخل في الأزمة الدائرة بين مانويل نوير وتير شتيجن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا على سعادته بحالة التنافس الموجودة داخل المانشفت في الأشهر الأخيرة بالتحديد في مركز حراسة المرمى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أن الفريق يمكنه الاعتماد على مثل تلك المواقف من أجل تحسين مستواه.

وقال لوف: "نحن سعداء للغاية كوننا نمتلك حراس مرمى من هذا الطراز مثل مانويل نوير وتير شتيجن وكيفين تراب وبيرند لينو، هم لديهم القدرة على تقديم مستويات مذهلة".

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وأضاف: "من الواضح أن كل منهم طموح للغاية ويريد أن يلعب وفي النهاية نحن نريد مثل تلك التنافسية ونحب وجود تلك المواقف في الفريق".

وأكمل: "أنا ومدرب حراس المرمى لدينا إلتزام مع شتيجن بالحصول على بعض الوقت ونتفهم بشكل كامل الإحباط الذي يشعر به، لكن في هذا المركز يمكن لواحد فقط أن يلعب وأردنا أن ندفع به في يونيو الماضي لكنه كان مصابًا بالإضافة لذلك نوير يقدم مستويات مذهلة مؤخرًا وهو قائد الفريق".

جدير بالذكر أن شتيجن كان قد علق على عدم حصوله على الدقائق مع منتخب ألمانيا مؤخرًا ورد عليه نوير برفضه لمثل تلك التصريحات العلنية.