لوف يتحدث عن تغيرات صراع نوير وشتيجين في حراسة ألمانيا

شتجين يتألق بشكل كبير في الأونة الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الألماني يواخيم لوف، عن صراع حراسة مرمى المنتخب الألماني، الذي يرأسه، بين مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، وأندريه تير شتيجين حارس برشلونة.

ويتألق الأخير بشكل كبير مع برشلونة في الأونة الأخيرة، مقابل تراجع في مستوى نوير بسبب الإصابات.

وقال لوف عن منافسة الثنائي: "اعتقد أن ما قاله شتيجين شيء عادي، ليس هجومًا على مانويل نوير أو على المدربين، لقد عبر على طموحه وهو على حق في ذلك، أنه أصبح حارس كبير في الأعوام الأخيرة، نحن سعداء بأننا نمتلك حارسين من طراز رفيع في ألمانيا".

وتابع: "لقد قلت العام الماضي أن نوير هو الرقم واحد، لأنه قائد المنتخب، لكن في العام الحالي هناك بعض التغييرات، وشتيجين لديه الفرصة في المشاركة بيورو 2020، أنها بالصيف المقبل، ولدينا وقت قصير قبل انطلاقها".

وكان حارس برشلونة، قد أكد سابقًا، أنه سيضع نوير تحت الضغط، على مقاعد حراسة المنتخب الألماني.

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وواصل مدرب الناسيونال مانشافت: "بالطبع سيكون هناك صراع على الأول، في النهاية الأداء يحكم، مانويل نوير قدم أداء جيد في كأس العالم رغم الإصابة طويلة الأمد، كلاهما في مستوى كبير، لذلك العام الحالي سنرى ماذا سيحدث، وبالطبع سيكون لمارك عدة مباريات".

وسيلتقي المنتخب الألماني، مع صربيا وديًا ثم هولندا في تصفيات يورو 2020 بنهاية الشهر الجاري.