لوف يكشف قائمة ألمانيا الجديدة ويفتح الباب لعودة ثلاثي بايرن ميونخ

ألمانيا تواجه صربيا وهولندا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، اختياراته لقائمة المانشافت التي ستلعب أمام صربيا ودياً وهولندا في تصفيات أمم أوروبا 2020 المقبلة، وركز في حديثه على استبعاد ثلاثي بايرن ميونخ.

وأثار استبعاد ماتس هوملز، جيروم بواتينج، وتوماس مولر من تشكيلة ألمانيا ردود أفعال واسعة، وهاجم مسؤولو بايرن ميونخ قرار لوف.

وقال لوف في مؤتمره الصحفي لإعلان القائمة الكاملة: "بعد النتائج الأخيرة كان يجب التغيير، القرار اُتخذ قبل أسبوعين وأخبرت اللاعبين وأتحدث معهم باستمرار".

على جمهور مدريد أن يطمئن قليلًا .. رونالدو بالتأكيد لن يُمرر ما فعله أياكس بالنادي الملكي مرور الكِرام 😉😅 pic.twitter.com/MglPNLWQ1u — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

وواصل: "أحترم الثلاثي كثيراً وأقدرهم، ولكن يجب العمل للمستقبل وإعطاء الفرصة للصغار، لم يتم نفيهم، هناك احترام متبادل، ولا تعرف ما قد يحدث في المستقبل".

واستطرد: "لم أتحدث مع هونيس بعد مباراة ليفربول، لا أعتقد أنه كان في مزاج للحديث بعد ما حدث، ولكن إذا أراد فسيحدث الأمر".

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وقلل لوف من أهمية انتقاد كيميش وجوريتسكا لقراره باستبعاد الثلاثي: "بنظري هما قادة للفريق مستقبلاً، عبروا عن رأيهم ولا ضرر في ذلك".

وأكمل بطل العالم 2014: "الكرة تتقدم بشكل سريع ويجب أن نواكب الأمر، إنجلترا وفرنسا وبلجيكا سبقونا بشكل كبير ويجب أن نذهب للعمل للحاق بهم".

وكشف لوف عن اختياراته لحراسة المرمى: "نوير يبقى هو الرقم واحد والقائد ولم يتغير شيء، سيأتي الوقت ليحصل تير شتيجن على فرصته".

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وحول خياراته: "نتابع ماريو جوتزه وتطوره عن كثب، هيكتور ليس حاضراً رغم اهتمامنا لأنه لا يلعب كثيراً في مركز الظهير الأيسر العام الجاري".

وشهدت قائمة لوف توجيه الدعوة للمرة الأولى إلى لوكاس كلسترمان، مدافع لايبزج، ونيكولاس ستارك من هيرتا برلين، بالإضافة لماكسمليان إجشتاين، صانع ألعاب فيردر.