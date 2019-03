لوف يكشف قائمة ألمانيا الجديدة ويفتح الباب لعودة ثلاثي بايرن ميونخ

فسر يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، اختياراته لقائمة المانشافت التي ستلعب أمام صربيا ودياً وهولندا في تصفيات أمم أوروبا 2020 المقبلة، وركز في حديثه على استبعاد ثلاثي بايرن ميونخ.

وأثار استبعاد ماتس هوملز، جيروم بواتينج، وتوماس مولر من تشكيلة ألمانيا ردود أفعال واسعة، وهاجم مسؤولو بايرن ميونخ قرار لوف.

وقال لوف في مؤتمره الصحفي لإعلان القائمة الكاملة: "بعد النتائج الأخيرة كان يجب التغيير، القرار اُتخذ قبل أسبوعين وأخبرت اللاعبين وأتحدث معهم باستمرار".

وواصل: "أحترم الثلاثي كثيراً وأقدرهم، ولكن يجب العمل للمستقبل وإعطاء الفرصة للصغار، لم يتم نفيهم، هناك احترام متبادل، ولا تعرف ما قد يحدث في المستقبل".

واستطرد: "لم أتحدث مع هونيس بعد مباراة ليفربول، لا أعتقد أنه كان في مزاج للحديث بعد ما حدث، ولكن إذا أراد فسيحدث الأمر".

