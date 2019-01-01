لوف بعد التعادل مع الأرجنتين: فقدنا الشجاعة

مدرب المنتخب الألماني غير راضٍ عن الأداء في الشوط الثاني

اعترف المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، أن فريقه افتقد الشجاعة أمام الأرجنتين، في سهرة الأربعاء الودية، التي جرت على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

وبعد المباراة قال للصحفيين "أردنا فرض أسلوبنا منذ البداية، وظهر ذلك من خلال بحثنا الدائم عن الفرص، لكن للأسف الشديد لم نحافظ على هذا المنوال لمدة 90 دقيقة".

وأضاف "بوجه عام، أنا مسرور بالطريقة التي عبر بها لاعبونا الجدد عن أنفسهم. لكننا فقدنا حيازتنا في بعض الأحيان، وأيضًا فقدنا الشجاعة وتعرضنا لكثير من المشكلات، خاصة عندما هاجمتنا الأرجنتين".

وختم "في هذه الحالة –وقت ضغط وهجوم الأرجنتين-، كنت أتمنى أن نكون أكثر هدوءً داخل الملعب".

مشاركة شتيجن أساسيا ✅

جنابري يواصل التسجيل✅

عودة التانجو في الشوط الثاني ✅



أداء رائع من المنتخبين في مباراة أوفت بالوعود وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق🔥 pic.twitter.com/JwTCizDtiG — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب الألماني سيكون على موعد مع إستونيا يوم الأحد المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لليورو، ولحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها يواكيم لوف ورجاله بـ12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن أيرلندا الشمالية، وثلاث نقاط ومباراة أكثر من المنتخب الهولندي، الذي يحتل المركز الثالث.