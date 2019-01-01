لوف: أعرف كيف أتعامل مع الانتقادات

يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يؤكد قدرته على التعامل مع الانتقادات التي يتلقاها هو وفريقه بشكل مستمر في الأشهر الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أنه قادر على التعامل مع كل الانتقادات التي تحيط به وبفريقه بالفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوف وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة رائعة أمام نظيره الهولندي ضمن لقاءات تصفيات أمم أوروبا 2020.

وقال لوف: "لا أشعر بمدى قسوة الانتقادات حقًا، فأنا أتعامل معها منذ فترة طويلة وأستطيع أن أصنفها حتى، لكن في العام الماضي الفريق لم يكن في أفضل حالاته".

بيرهوف: ألمانيا ليست مرشحة للفوز بأمم أوروباhttps://t.co/CsVUSMLYye — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لدينا شعور إيجابي كبير في العام الجديد، وتركنا كل خيبات الأمل خلف ظهورنا، ونضع تركيزنا في الكرة فقط ولا ننظر لما يحدث بعيدًا عن ذلك".

وأكمل: "لقد لعبنا مباراة جيدة واستطعنا أن نحقق الفوز على خصم لديه إمكانيات كبيرة، والبداية بمثل هذا الانتصار سيعطينا دفعة للأمام".

محدث - أبرز إصابات أسبوع التوقف الدولي

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني كان قد حقق الفوز في مباراة الأمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام هولندا على ملعب الطواحين في افتتاح لقاءات المانشافت لتصفيات أمم أوروبا 2020.