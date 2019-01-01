لوفرين وتشامبرلين يغيبان عن تدريبات ليفربول عشية مواجهة بورتو

ثنائي الريدز لن يلعبان لقاء العودة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

شهدت تدريبات ليفربول اليوم غياب كلًا من الكرواتي ديان لوفرين والإنجليزي أليكس أوكسلايد تشامبرلين بسبب الإصابة.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة فريق بورتو البرتغالي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

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وقد تغلب الريدز على فريق بورتو بطل البرتغال، بهدفين مقابل لا شئ في لقاء الذهاب الذي اقيم على ملعب "أنفيلد" حيث وضع أبناء المدرب يورجن كلوب قدمًا في نصف النهائي.

وسيلعب ليفربول نصف النهائي ضد الفائز من مباراة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد والتي فاز فيها البلوجرانا ذهابًا بهدف نظيف.

وبالرغم من خروجه مصابًا في مباراة تشيلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي، إلا أن قائد ليفربول جوردان هيندرسون قد تدرب بشكل طبيعي هذا اليوم وسيكون جاهزًا لمباراة ملعب "دراجاو".

أما عن تشامبرلين الذي يغيب منذ عام عن نادي ليفربول فقد شارك مع فريق ليفربول الرديف في دوري ما دون ال23 عامًا وشعر ببعض الانزعاجات لذلك فلن يسافر مع الفريق إلى البرتغال.