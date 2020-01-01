لوفرين: نشعر بالعار والهزيمة من واتفورد مستحقة

ديان لوفرين نجم فريق ليفربول ليؤكد أن خسارة فريقه أمام واتفورد مطلع هذا الأسبوع كانت مستحقة.

أكد النجم الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول أن فريقه استحق الخسارة أمام واتفورد في لقاء الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوفرين وأكد خلالها أن الفريق شعر بالعار بعد تلك الهزيمة بسبب عدم تقديمه ما يكفي خلال المواجهة.

وقال لوفرين: "الأمر غريب، أريد أن اتمتع بالصراحة معكم لقد تألمنا كثيرًا بسبب تلك النتيجة، لكن الخسارة ربما جاءت لتوقظنا في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "الخسارة في تلك المباراة كأن أحدهم قام بضربنا في الوجه وبالرغم من أننا نستحقها إلا أننا نشعر بالعار لأننا لا نملك الأعذار لمثل هذا الأداء".

وأكمل: "الأمر مخجل للغاية حقًا، منذ بداية المباراة وحتى آخر لحظة كنا نفتقد لكل شيء تمتعنا به وميز فريقنا من قبل في المباريات السابقة".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن ننظر لتلك المباراة من جديد وأن ندرك أننا نملك المزيد لنقدمه وأننا نستطيع أن نقوم بما هو أفضل من ذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تلقى الهزيمة الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يوم السبت الماضي أمام واتفورد بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الأخيرة.