لوفرين: نسعى لتكرار الأمر ذاته أمام أرسنال

الكرواتي سجل أول أهدافه الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدافع الكرواتي ديان لوفرين عن فوز ليفربول الكبير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف في ختام مباريات الدور الأول للريدز.

وافتتح وصيف كأس العالم، أهداف اللقاء، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 مهدت لفوز فريقه.

وعلق الكرواتي على الفوز: "نحن نركز على أنفسنا، ونسير بمباراة تلو الأخرى، كل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، لقد كانت نصف ساعة صعبة في البداية ومن الصعب أن نسجل في نيوكاسل لكننا أظهرنا الصبر والجودة".

وتابع: "علينا أن نحافظ على تواجدنا في القمة، في المباريات المقبلة، وسنرى ماذا سيحدث، كل مباراة من الآن أصبحت مهمة".

وأردف: "علينا أن ننظر لأنفسنا، ونرى أداءنا وماذا يريد المدرب منا، أنه يوم جيد لنا وللجماهير ونسعى تكرار هذا أمام أرسنال، ليس من السهل أن نفوز برباعية نظيفة".

وسجل لوفرين أول أهدافه الموسم الحالي مع ليفربول في مباراته السابعة الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي أخرت بدايته مع ليفربول.