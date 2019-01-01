لوفرين: رفضت عروضاً من ميلان وروما

المدافع الكرواتي مستمر مع ليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ديان لوفرين، مدافع ليفربول، عن الأسباب وراء استمراره مع ناديه ورفضه عروضاً من روما وميلان في الميركاتو الصيفي.

ودار الحديث في وسائل الإعلام عن مفاوضات بين ميلان بداية، ثم روما لضم لوفرين على سبيل الإعارة بعد خروجه من التشكيل الأساسي للريدز.

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وقال لوفرين مع "Sportske novosti": "الآن أنا أفضل، سئمت من الحديث عن المستقبل وكل يوم سماع شيئاً مختلفاً، ولكن لم يكن أحد يعرف الحقيقة".

وأضاف: "لم أكن أريد فرض رحيلي، قبل عامين جددت عقدي لأربعة أعوام، كلوب أخبرني أنني يمكنني المغادرة ولكنه يحتاجني، أنا في وضع سيء حالياً".

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وأكمل الكرواتي: "أريد العثور على المكان للعب، هناك مباريات عدة قادمة سيحدث إصابات، ميلان طلبني، ولكن روما كان الأكثر اهتماماً، ولكن لم أكن أريد اللعب معاراً".

وختم: "أنا محترف وفائز بدوري الأبطال وميدالية فضية مع كرواتيا بالمونديال، لا أستحق أن ألعب معاراً في نهاية المطاف بتلك الجودة التي أحظى بها".

ولم يبدأ لوفرين أي من لقاءات ليفربول في البطولات المختلفة للموسم الجديد.