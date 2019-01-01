لوفرين: ليفربول لا يهمه فارق النقاط مع المنافسين

ثمان نقاط فارق بين ليفربول وأقرب ملاحقيه

تحدث ديان لوفرين، مدافع ليفربول، عن فارق النقاط الكبير بين فريقه والملاحقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأكد أنه لا يركز فيه كثيراً.

ليفربول حالياً يتصدر ترتيب الدوري بفوزه في 11 مباراة من أصل 12، وتعادله في مباراة، ليصل الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى ثمان نقاط.

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وقال لوفرين لموقع النادي الرسمي: "من المهم الاستمرار من حيث توقفنا، الكلام سهل ولكن العمل صعب داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "البعض يرى فقط فارق النقاط الكبير ويريد التركيز على ذلك فقط، ولكن في الملعب لا نعطيه أهمية، الأمر يتعلق بالفوز مباراة بعد الأخرى".

واستمر الكرواتي: "لا نفكر فيما سيحدث بالأشهر المقبلة، ولكن فقط في اللقاء المقبل مع كريستال بالاس، اكتسبنا المزيد من الخبرة بالتركيز فقط على أنفسنا".

وختم: "نعرف ماذا نريد وماذا يمكن أن نحقق، أظهرنا ذلك الموسم الماضي بدوري الأبطال، و بوصولنا مرتين لنهائي الأبطال، وهذا يثبت نوايا الفريق".

ويحل ليفربول ضيفاً مساء السبت على كريستال بالاس لحساب الدوري، ثم يستضيف نابولي الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.