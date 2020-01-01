فقدنا الأسطورة .. كلوب وصلاح يودعان لوفرين

المدافع الكرواتي ترك ليفربول نحو زينيت

أعلن ليفربول رحيل مدافعه ديان لوفرين نحو زينيت بشكل نهائي، ونشر مدرب الفريق يورجن كلوب وزميله محمد صلاح رسالة خاصة لوداعه.

الكرواتي رحل بعد ستة أعوام بقميص الريدز إلى الدوري الروسي في صفقة قُدرت في حدود 12 مليون يورو، وعقد لمدة ثلاثة أعوام.

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وقال صلاح عبر الموقع الرسمي للنادي: "لا أعرف ماذا أقول يا صديقي، لا تعرف شعوري الآن، سنفتقدك كثيراً، خصوصاً أنا".

وأكمل: "كنت لاعباً وصديقاً رائعاً داخل وخارج الملعب، أشكرك على كل ما قدمته للنادي وأتمنى لك التوفيق في تجربتك الجديدة".

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كلوب هو الآخر ودع لاعبه السابق برسالة عبر الموقع الرسمي: "أسطورة أخرى لليفربول تغادر، وأقول ذلك لإنه كان مهماً للغاية منذ وصولي".

وأتبع: "شارك في لحظات هامة في تاريخ النادي، ربما أشهرها بالهدف في مرمى دورتموند بالدوري الأوروبي، عندما كان جاهزاً كان من أفضل اللاعبين والمدافعين".

وختم: "الآن السؤال من سيكون صديق مو المقرب لأنهم لا يفترقان، هو شخص رائع ورياضي مثالي، والباب مفتوحاً له دوماً للعودة".

لوفرين يلعب بألوان ليفربول منذ انضمامه في 2014 قادماً من صفوف ساوثامبتون.