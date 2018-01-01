لوفرين: صدارة الدوري الإنجليزي لا تعني شيئًا

تعرف على تصريحات لوفرين بعد وصول ليفربول لصدارة الدوري

أكد ديجان لوفرين، قلب دفاع ليفربول، أنّ صدارة الدوري لا تعني للفريق شيئًا خلال الفترة الحالية مع ضرورة التركيز على المواجهات المقبلة.

ليفربول أنهى النصف الأول من الدوري الإنجليزي متصدرًا بفارق 6 نقاط عن توتنهام.

وقال لوفرين في تصريحات صحفية: "نعلم أن تواجدنا في صدارة الدوري أمر عظيم لكننا لم نحقق شيء بعد وربما بعد خسارة واحدة تتغير الأمور تمامًا".

وتابع: "بالنسبة لنا كل مباراة هي نهائي وعلينا دائمًا البحث عن أفضل طرق لتحقيق الفوز ولا نتوقف عن القتال أبدًا".

لوفرين أبدى سعادته بمساعدة الفريق على الفوز أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة بتسجيله الهدف الأول.

واختتم: "من الهام للغاية أن نحافظ على النسق التصاعدي ونستمر في تحقيق نتائج إيجابية للفوز ببطولة الدوري".

ليفربول يواجه نظيره أرسنال على ملعب "أنفيلد" غدًا، السبت، في الجولة 20 من البريميرليج.