لوفرين يقترب من الدوري الإيطالي

المدافع خارج حسابات كلوب الأساسية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن ديان لوفرين، قلب دفاع ليفربول، أصبح محل اهتمام من قبل روما في الأيام الأخيرة.

وتراجع دور لوفرين في تشكيل ليفربول الأساسي في ظل تفضيل المدرب يورجن كلوب على الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز.

وكشف خبير الانتقالات في "لاجازيتا" نيكولو شيرا عن لقاء بين حيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي لروما، مع وكلاء لوفرين.

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وقال التقرير إن روما يعرض استعارة اللاعب مقابل مليوني يورو، وبند بأحقية الشراء مقابل 16إضافية، مع تحولها لإلزامية بعد عدد معين من اللقاءات.

وتحدث التقرير عن أن ليفربول منفتح على فكرة بيع لوفرين، ولكن يطلب على الأقل 20 مليون يورو لبيعه نهائياً.

وفاز ليفربول الجمعة على نورويتش برباعية مقابل هدف وحيد في البريميرليج، ولم يشترك لوفرين.