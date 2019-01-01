لوفانور: أريد الاستمرار مع شباب الأهلي دبي وسعيد باللقب
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
عبر المولدوفي هنريكي لوفانور، لاعب فريق شباب الأهلي دبي، عن سعادته بتحقيق لقب كأس رئيس دولة الإمارات، رغم صعوبة المباراة أمام الظفرة.
لاعب شباب الأهلي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "سعداء بالفوز بالمباراة، وهي كانت صعبة بالنسبة لنا، ولكن الجميع قدم كل ما عليه للحصول على هذا اللقب".
اللاعب المولدوفي تابع: "لم نبدأ بداية جيدة، ولكن بمجرد وجود المدرب الجديد، ولهذا قدم مجهود الطاقم الذي وصلنا إلى هذا المستوى، جعلنا كفريق للمصارعة في جميع البطولات، ومنحنا طموح الفوز، وسعداء بتواجده معنا".
“كانت مباراة صعبة لكننا قدمنا كل ما لدينا اليوم للفوز باللقب”#لوفانور - لاعب فريق #شباب_الأهلي_دبي#الظفرة_شباب_الأهلي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019
نهائي #كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/M0DKbvgO7i
المهاجم صاحب الـ28 عامًا أردف: "نعم بالتأكيد نحن هنا نريد الفوز بكل شيء منذ بداية الموسم، ولدينا لاعبين جيدين يمتلكون الخبرة، ويستطيعون التعامل مع الضغوطات
واختتم لاعب شباب الأهلي تصريحاته قائلًا: "أريد الاستمرار مع شباب الأهلي، وهذا لم يعتمد علي، بل على إدارة النادي".
شباب الأهلي دبي، حقق الفوز على الظفرة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب هزاع بن زايد.