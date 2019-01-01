لوفانور: أريد الاستمرار مع شباب الأهلي دبي وسعيد باللقب

مهاجم شباب الأهلي يتحدث عن التتويج بكأس رئيس الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر المولدوفي هنريكي لوفانور، لاعب فريق شباب الأهلي دبي، عن سعادته بتحقيق لقب كأس رئيس دولة الإمارات، رغم صعوبة المباراة أمام الظفرة.

لاعب شباب الأهلي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "سعداء بالفوز بالمباراة، وهي كانت صعبة بالنسبة لنا، ولكن الجميع قدم كل ما عليه للحصول على هذا اللقب".

اللاعب المولدوفي تابع: "لم نبدأ بداية جيدة، ولكن بمجرد وجود المدرب الجديد، ولهذا قدم مجهود الطاقم الذي وصلنا إلى هذا المستوى، جعلنا كفريق للمصارعة في جميع البطولات، ومنحنا طموح الفوز، وسعداء بتواجده معنا".

المهاجم صاحب الـ28 عامًا أردف: "نعم بالتأكيد نحن هنا نريد الفوز بكل شيء منذ بداية الموسم، ولدينا لاعبين جيدين يمتلكون الخبرة، ويستطيعون التعامل مع الضغوطات

واختتم لاعب شباب الأهلي تصريحاته قائلًا: "أريد الاستمرار مع شباب الأهلي، وهذا لم يعتمد علي، بل على إدارة النادي".

شباب الأهلي دبي، حقق الفوز على الظفرة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب هزاع بن زايد.