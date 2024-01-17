لوغاريتم صادق عمر يُصيب مدرب نيجيريا بالحيرة والاندهاش!

المدرب البرتغالي يتحدث عن إصابة عمر الغريبة

عبر جوزيه بيسيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري، عن اندهاشه وحيرته، بسبب صادق عمر نجم ريال سوسيداد الإسباني، الذي ترك النسور الخضراء بسبب الإصابة، ليُصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قبل مواجهة كون ديفوار: "أشعر بالحيرة بشأن ما حدث، لأن صادق تعرض للإصابة منذ أيام، والأطباء قالوا أنه سيحتاج إلى 15 يومًا من أجل العلاج".

وأضاف المدرب البرتغالي: "عاد صادق عمر إلى ناديه من أجل استكمال العلاج، وفجأة رأيت أنه جاهز لمباراة فريقه اليوم أمام أوساسونا".

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وكان عمر قد غادر معسكر منتخب نيجيريا، واتجه نحو إسبانيا من أجل الانضمام إلى ريال سوسيداد، ليكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه بشكل طبيعي!

ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة نظيره كوت ديفوار مساء غدٍ الخميس، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.