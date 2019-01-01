لوشيسكو يؤجل أجانب الآسيوية ويستقر على ثلاثة فقط

ثنائي فقط من القائمة الحالية باقٍ للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يحسم لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، بعد الرباعي الأجنبي الذي يرغب في قيده بقائمة الفريق الموسم المقبل بدوري أبطال آسيا.

قائمة الزعيم بالنسخة الجارية من البطولة الآسيوية تضم الرباعي بافيتيمبي جوميس وإدواردو وجيوفينكو وميلوس ديجينيك.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن لوشيسكو قرر تأجيل اعتماد اللاعبين الأجانب المشاركين في دوري الأبطال إلى المرحلة النهائية، حيث سيرفع القائمة الأولية بأسماء المحليين فقط في 21 من يوليو الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المؤشرات المبدئية تشير إلى اختيار المدرب الروماني للثلاثي جانج هيون سو وجيوفينكو وجوميس، على أن يستقر خلال الأيام المقبلة على الاسم الأخير.

يذكر أن الزعيم يستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة الأهلي السعودي في دور الـ8 بدوري الأبطال يومي 6 و13 من أغسطس المقبل.