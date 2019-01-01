لوشيسكو ينفي تلقيه مكافآت من ولي العهد السعودي

المدرب الروماني يتحدث عن التتويج الآسيوي والأجواء السعودية.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أنه لم يحصل على أي مكافآت حتى الآن، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن لوشيسكو تلقى مكافآت مالية ضخمة من جانب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعد تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

لوشيسكو قال خلال تصريحات لصحيفة "دي جي سبورت" الرومانية: "لم أتلق شيئًا حتى الآن، ولم يخبرني أحد بأن هناك مكافآت، وما يهمني هو الميدالية التي حصلت عليها".

المدرب الروماني تابع: "الأجواء في السعودية كانت رائعة، حيث أرسلت الحكومة الموظفين إلى منازلهم في الساعة 12 ظهرًا، وجميع المدارس أغلقت في نفس الموعد، لمشاهدة المباراة في الواحدة ظهرًا".

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واختتم رازفان تصريحاته مشددًا على أن الأجواء في السعودية رائعة، خاصة بعد تتويج الهلال باللقب الآسيوي.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.