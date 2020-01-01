لوشيسكو: ثلاثي الهلال يشعر بالقلق وكنت أحتاج للراحة

مدرب الهلال يعلق على انتشار فيروس كورونا بالسعودية.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أنه كان بحاجة إلى إجازة وعطلة قصيرة، وذلك تعليقًا على فترة التوقف الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة السعودية، كانت قد اتخذت قرارًا بتعليق النشاط الرياضي بالمملكة، خوفًا على سلامة الرياضيين وأيضًا الجماهير، من عدوى فيروس كورونا المستجد.

لوشيسكو قال خلال تصريحات لموقع "دي جي سبورت" الروماني: "كنت أحتاج إلى عطلة، بسبب ضغط المباريات المتتالية، حيث أجرينا مباريات كثيرة العام الماضي، وهذا الأمر كان صعبًا للغاية، ولكن المشكلة الوحيدة أننا لا نستطيع الخروج من المنزل".

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وتحدث المدرب الروماني عن الطاقم المساعد له في السعودية، حيث قال: الفريق لديه 3 مدربين فعليين، وضعوا خطة يقومون بتحديثه كل أسبوع، وذلك للبقاء على اتصال مع اللاعبين".

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رازفان أردف: "هناك قلقًا لدى 3 لاعبين بالفريق، لن أذكر أسمائهم، بسبب وجودهم في السعودية دون عائلاتهم، وهو ما يجعلهم في وضع صعب بعض الشيء، في ظل القلق المضاعف واستمرار حالة العزل في معظم بلدان العالم".

وكان يتصدر الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قبل قرار وزارة الرياضة بإيقاف النشاط الرياضي.