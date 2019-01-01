لوشيسكو ينتصر على أسطورة رومانيا

أسطورة رومانيا تخسر أمام لوشيسكو مدرب الهلال.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

دارت حرب كلامية بين رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، وجورجي هاجي الأسطورة الرومانية، بعد صعود منتخب رومانيا تحت 21 عامًا إلى نصف نهائي اليورو الصيف الماضي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الرومانية إلى أن القصة تعود إلى تصريحات هاجي، عندما قال أن شباب رومانيا سيقدمون مستويات رائعة مع المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

لوشيسكو كان له رأي مغاير، حيث اختلف بشدة مع تصريحات هاجي، بعدما أكد مدرب الهلال على أن المشوار ما زال طويلًا أمام الكرة الرومانية.

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مدرب الهلال استند على ضعف الفرق المحلية، وعدم تواجد أسماء كبيرة في المنتخب الروماني الأول، وهو ما يعني صعوبة قدرة الصغار على وضع بصمة عند اللعب في مستوى تنافسي أكبر.

الصحيفة الرومانية شددت على أن كلام لوشيسكو أثبت صحته، بعد معاناة المنتخب الروماني في التصفيات الأوروبية الحالية.

منتخب رومانيا يحتل المركز الثالث في مجموعته، والتي يتصدرها إسبانيا ويحتل وصافتها السويد، وصعوده أصبح شبه مستحيل.