لوشيسكو : الفرق تلعب بشكل أقوى أمام الهلال ونخوض مواجهات صعبة

نعرف أن جميع الفرق تقدم أفضل مستوياتها أمامنا، وتتعامل مع مباريات الهلال كحالة خاصة

أكد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على جاهزية الفريق لخوض مباراة الاتفاق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستقبل الزعيم نادي الاتفاق مساء (السبت) ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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وعن مواجهة الاتفاق : "بالتأكيد كل مباراة مهمة بالنسبة لنا، ونعمل بكل حماس وشغف خلال هذه المرحلة المهمة لتحقيق هدفنا، وهو مواصلة سلسلة الانتصارات، التي استمرت في المباريات الخمس الماضية، ونسعى لزيادة حظوظ الفريق الأول للفوز ببطولة الدوري".

وواصل مدرب الزعيم : "أود أن أطمئن جماهير الهلال أن لاعبي الفريق يبذلون جهداً كبيراً في التمارين والمباريات، ويملكون رغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات وتقديم أقصى ما لديهم في هذا المنعطف الأهم في الموسم".

وحول إصابات لاعبي الفريق : "لا نعاني من الإصابات الكثيرة في الفترة الحالية، باستثناء عبد الله عطيف، وعبد الله الحافظ، وأيضاً الشلهوب، لكن الأخيرين سيعودان قريباً للمباريات".

وأكمل رازفان تصريحاته : "كلما اقتربت المباريات من نهاية المسابقة تُصبح الأمور أكثر صعوبة، والفرق تحسنت مستوياتها بعد الفترة الشتوية، وعلينا أن نكون أكثر حذراً في الأيام المقبلة".

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وأنهى مدرب الزعيم : "نعرف أن جميع الفرق تقدم أفضل مستوياتها أمامنا، وتتعامل مع مباريات الهلال كحالة خاصة، ما يجعل هذه الفرق تقدم مستويات، ربما تكون استثنائية".