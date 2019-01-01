لوشيسكو: لا أدرب الهلال من أجل الأموال

الهلال يستعد لبداية الموسم الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، أن تدريب الفريق يشعره بالضغط، مؤكداً عدم توليه المهمة من أجل الأموال.

وتولى لوشيسكو مهمة تدريب الهلال قادماً من باوك اليوناني، وأشارت التقارير لتقاضيه راتباً أربعة ملايين يورو موسمياً.

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وقال لوشيسكو مع "GSP": "أشعر بالضغط فالجماهير تقابلني في المعسكر وتطالبني بدوري أبطال آسيا، لم أتعاقد مع الهلال من أجل المال".

وأضاف: "لقد رفضت عرضًا عربيًا براتب يعادل 30 ضعف راتبي في باوك، ولكن الهلال كان جادًا في ضمي ودفع شرط جزائي بقيمة مليوني يورو من أجلي".

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وختم: "الكرة السعودية جيدة والهلال نادي كبير وأتمنى التتويج بالدوري وآسيا، ودرب الهلال دياز وغيريتس وخيسوس، ومن الخطأ التقليل من كرة القدم العربية".

ويقود لوشيسكو حالياً المعسكر التدريبي التحضيري للهلال استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل.