لوشيسكو: عدم احتساب ركلة جزاء للهلال قرار "مُعيب"

هجوم شرس من لوشيسكو على حكم اللقاء

تحدث رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال عن التعادل السلبي مع الأهلي، في الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

الهلال تعادل سلبيًا مع الأهلي، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وواصل عروضه المتراجعة خلال المباريات الأخيرة.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية لقناة "الرياضية السعودية": "العصبية التي ظهرت بها عقب اللقاء سببها القرار المعيب الذي اتخذه الحكم في لعبة صالح الشهري، ضربة جزاء واضحة".

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وأضاف مدرب الهلال قائلًا: "الكرة كانت تحت سيطرة صالح الشهري بشكل واضح، والقرار ليس له أي علاقة بالكرة حيث احتسبها ركنية".

وتابع لوشيسكو: "المعيب الأكثر في القرار، أنه عاد إلى تقنية الفيديو ولم يحتسبها أيضًا فهي واضحة، شيء لا يصدق ومن الطبيعي أن أخرج عن شعوري بعد ما حدث في اللقاء".

وارتفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة في المركز الأول بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد الأهلي 23 نقطة في المركز الثالث.