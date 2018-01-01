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الدوري الأمريكي - الممتاز

لوس أنجلوس جلاكسي يمنح إبراهيموفيتش امتيازًا خاصًا

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الفريق الأمريكي يعلن رسميًا احتفاظه بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعلن فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي تجديده لعقد اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لموسم إضافي، ليضع بذلك حدًا للشائعات التي ربطته بالعودة لصفوف ميلان.

وأصبح إبراهيموفيتش ضمن ثلاثة لاعبين فقط، مسموح لهم بتقاضي راتب يفوق الحد الأقصى لباقي لاعبين الفريق.

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حيث تنص قوانين مسابقة دوري كرة القدم للمحترفين "إم.إل.إس" على السماح لثلاثة لاعبين فقط من كل فريق بالحصول على راتب يفوق الحد الأقصى لباقي رواتب لاعبي الفريق.

إبراهيموفيتش البالغ من العُمر 37 عامًا كان قد أحرز 22 هدفًا وصنع عشرة أهداف في 27 مباراة في الموسم الماضي.

وقال دينيس تي كلوسيه المدير العام لفريق لوس أنجلوس جلاكسي: "نحن سعداء بالتوقيع على عقد جديد مع إيراهيموفيتش ليخوض الدوري الأمريكي موسم 2019، لقد أظهر قيمته الحقيقية الموسم الماضي ونحن نتطلع أن نراه يمثل الفريق هذا العام مرة أخرى، عودة إبراهيموفيتش تعني أن الفريق سيستمر في التطور".

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