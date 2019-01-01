لوسيلسو يرفض العودة إلى باريس سان جيرمان

ريال بيتيس قد يفعّل بند أحقية الشراء في عقد اللاعب

يخطط نادي ريال بيتيس الإسباني لتفعيل بند أحقية الشراء في عقد جيوفاني لوسيلسو المعار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

لوسيلسو انضم إلى بيتس معارًا لمدة موسم واحد مقابل 3 ملايين يورو مع أحقية الشراء ودفع 22 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ اللاعب يفضل الاستمرار في الأندلس بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال الموسم الحالي تحت قيادة كيكي سيتين.

وأوضحت الصحيفة أنّه في حال تأهل بيتيس إلى الدوري الأوروبي فإن بند أحقية الشراء يصبح إلزاميًا، إلا أنّ الفريق الأندلسي لا يمانع دفع المبلغ وضم الأرجنتيني حتى لو فشل في التواجد في اليوربا ليج.

🇳🇴 النرويج تتفوق على 🇪🇸 إسبانيا في هذه النقطة من وجهة نظر لويس إنريكي 🗣️👇 pic.twitter.com/SPHWtKJAEY — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

في إطار متصل، يرغب ريال بيتيس الإبقاء على خيسي رودريجيز وتفعيل بند أحقية الشراء إلا أنّ الأزمة أن راتب اللاعب يصل إلى 7 ملايين يورو.

وفي حال تأهل الفريق الأندلسي لليوربا ليج فقد يتمكن اقتصاديًا من ضم خيسي ولوسيلسو أما لو فشل فلن يتعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق.

خيسي رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو، كما أنّ ميلان الإيطالي يرغب في ضم لوسيلسو.