فافر: خسرنا أمام بايرن ميونخ لتفكيرنا في اللقب

لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند يؤكد أن فريقه استحق الخسارة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني بخماسية نظيفة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند أن فريقه استحق أن يتعرض للخسارة أمام نظيره بايرن ميونخ في الدوري الألماني مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فافر وأكد خلالها أن الخسارة جاءت بسبب تفكير الفريق في لقب الدوري الألماني قبل أسابيع من نهايته.

البوندسليجا| بايرن ميونيخ يقفز للصدارة باكتساح دورتموند بخماسيةhttps://t.co/0j3sLkHPB2 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٦ أبريل ٢٠١٩

وقال فافر: "الخسارة بخمسة أهداف نظيفة هي أمر صعب أن نفهمه تمامًا، لكنها كانت مستحقة بكل تأكيد، أبارك لزملائي في بايرن ميونخ على الفوز".

وأضاف: "بكل وضوح يجب أن يكون ذلك درسًا بالنسبة لنا، كانت أمامنا فرصة لتسجيل الهدف الأول، وكان ذلك ليغير المباراة تمامًا".

هوميلز: الانتصار على دورتموند كان من أجل مشجعينا

وأكمل: "بايرن استمر في السيطرة على المباراة بالسرعة وكانت تحركاتهم أفضل، بينما نحن كنا نفكر في لقب الدوري أكثر مما كنا نفكر في المباراة، وكان من الصعب علينا أن نعود من التأخر برباعية نظيفة في الشوط الثاني".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز بايرن ميونخ بخمسة أهداف نظيفة ليتصدر البافاري الدوري الألماني بفارق نقطة عن منافسه بروسيا دورتموند.