لوسيانو فالينتي يشعر بإحباط شديد بعد مباراة NEC - فينورد: «إنها حقاً فضيحة»

تعادل فينورد ونيك بعد ظهر الأحد بنتيجة 1-1. كان اللحظة الحاسمة في المباراة هي البطاقة الصفراء التي حصل عليها فيليب ساندلر لإسقاطه اللاعب أياسي أويدا الذي كان قد انطلق نحو المرمى. ولا يفهم مسؤولو فينورد سبب الاكتفاء بالبطاقة الصفراء، كما أعرب لوتشيانو فالينتي عن استيائه بوضوح.

في الشوط الثاني، مع تقدم فينورد 0-1، تم إرسال أويدا إلى العمق. لم يقدر ساندلر الكرة بشكل صحيح وأسقط اللاعب الياباني الذي كان قد اخترق الدفاع.

احتفظ الحكم سيردار غوزوبويوك بالبطاقة الصفراء، ووفقاً لتشارون شيري، اتخذ هذا القرار لأن الحارس غونزالو كريتاز كان قريباً جداً من أويدا. أبدى فان بيرسي استيائه فور انتهاء المباراة، كما أن فالينتي غاضب أيضاً.

"من وجهة نظري، هذا أمر مخزٍ حقًا"، يبدأ فالينتي. "لا يزال عليّ مراجعة اللقطات، لذا ربما أقول أشياء غريبة الآن. لكن من واقع تجربتي في الملعب، أجد أنه من المؤسف جدًا أنه اتخذ هذا القرار."

"هذا يغير مجرى المباراة أيضًا. إذا لعبوا بعشرة لاعبين، فستصبح المباراة مختلفة تمامًا. هذا أمر مؤسف للغاية"، قال فالينتي، الذي يتفق على أن قرار غوزوبويوك "يتناسب مع موسم فينورد". "لدينا الكثير من هذه اللحظات."

"أعتقد أننا نستحق ذلك، لكن مثل هذا القرار لا علاقة لنا به. إنها مجرد بطاقة حمراء ونتهى الأمر. لم أسمع أي شيء آخر من الحكم. سواء قال إنه تعثر أو أي شيء آخر... لقد منح ركلة حرة"، هكذا قال فالينتي.

بقي فريق NEC بأحد عشر لاعباً، وتمكن من حصد نقطة بفضل هدف سجله دانيلو، اللاعب السابق في فينورد، في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وقد تكون العواقب وخيمة بالنسبة لفريق فينورد. لا يزال الفريق الروتردامي يحتل المركز الثاني، لكن الفارق بينه وبين NEC (نقطة واحدة) وFC توينتي (نقطتان) وأياكس (4 نقاط) ليس كبيراً على الإطلاق.