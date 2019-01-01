لوزانو أفضل لاعب في أمريكا الشمالية لعام 2018

إليكم جوائز كونكاف للأفضل في القارة بـ2018

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فاز اللاعب الشاب المكسيكي، هيرفينج لوزانو، بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الشمالية "كونكاف" لعام 2018، فيما حصدت الأمريكية أليكس مورجان جائزة أفضل لاعبه للعام ذاته.

وتقدم الجائزة منذ عام 2013، ليتوج المكسيكي بها لأول مرة في تاريخه، بعد تصويت مدربين وقادة منتخبات القارة، بينما حصدت مورجان الجائزة للمرة الرابعة في تاريخها والثالثة على التوالي.

وقدم لوزانو أداءً رائعًا في كأس العالم 2018، وكذلك مع فريقه إيندهوفن الهولندي، حيث نجح في قيادة فريقه للفوز بلقب الدوري الهولندي، كذلك قيادة المكسيك لثمن نهاي كأس العالم.

وتفوق لوزانو على حارس ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس والذي جاء ثانيًا، وكذلك الإيطالي سيباستيان جوفينكو الذي تواجد بالمركز الثالث لاعب تورنتو الكندي.

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🗓️المنتخب الأردني 🇯🇴 سيواجه ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة يوم الأحد القادم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة على استاد آل مكتوم بدبي#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/lRSMQ7lmYn — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

وفاز كيلور نافاس بجائزة أفضل حارس لعام 2018، بعد فوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وفي المركز الثاني جاء المكسيكي جيرييمو أوتشوا حارس ستاندر لييج البلجيكي.

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وحقق الأرجنتيني ماتياس ألميدا، لقب أفضل مدربد في القارة بعد تدريبه شيفاز جوادالاخارا وقيادته للفوز بدوري أبطال الكونكاف 2018.

وضمت التشكيل المثالي لأفضل لاعبي القارة في 2018 كالتالي