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لوريس يلقي باللوم على زملائه بعد خسارة فرنسا من تركيا

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Getty Images
هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا وفريق توتنهام الإنجليزي يؤكد أن الخسارة من تركيا كانت مسؤولية اللاعبين.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوسبير الإنجليزي ومنتخب فرنسا أن الخسارة أمام تركيا يتحملها كل عناصر الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوريس وأكد خلالها أن الفريق ككل لم يقدم مستوى جيد في مواجهة تركيا التي كانت أكثر استعدادًا.

وقال لوريس: "لا يوجد لدينا أي نوع من الأعذار، أعتقد أن الجميع يجب أن يتعرض للملامة بسبب تلك النتيجة المحبطة، فالكل مسؤول عنها".

وأضاف: "لا يمكننا التفكير سوى في أنه لا يزال أمامنا سبع مباريات في التصفيات، ونحن معتادون على الأمور المعقدة في التصفيات، ويبدو أنه الحالة ستكون مماثلة هذه المرة أيضًا".

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وأكمل: "لم نلعب بالطريقة الأفضل بالنسبة لنا ولم نفرض أسلوب لعبنا، وفي المقابل تركيا لعبت كما يحلوا لها وقدمت مباراة جيدة بينما لم نفعل نحن".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد خسر بهدفين نظيفين مساء الأمس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

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