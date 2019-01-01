لوريس يلقي باللوم على زملائه بعد خسارة فرنسا من تركيا

هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا وفريق توتنهام الإنجليزي يؤكد أن الخسارة من تركيا كانت مسؤولية اللاعبين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوسبير الإنجليزي ومنتخب فرنسا أن الخسارة أمام تركيا يتحملها كل عناصر الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوريس وأكد خلالها أن الفريق ككل لم يقدم مستوى جيد في مواجهة تركيا التي كانت أكثر استعدادًا.

الأتراك أخضعوا أبطال العالم 💪



لكم أن تتخيلوا أن أبطال العالم لم يسددوا على المرمى كرة واحدة في 90 دقيقة كاملة🤦‍♂️



🇫🇷 فرنسا تخسر للمرة الأولى في تصفيات أمم أوروبا منذ 2010

🇹🇷 بهدفين نظيفين .. تركيا لعبت واستحقت الفوز ولولا جهود لوريس لكانت النتيجة أثقل على الديوك 👌 pic.twitter.com/CQ8jcNsSry — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وقال لوريس: "لا يوجد لدينا أي نوع من الأعذار، أعتقد أن الجميع يجب أن يتعرض للملامة بسبب تلك النتيجة المحبطة، فالكل مسؤول عنها".

وأضاف: "لا يمكننا التفكير سوى في أنه لا يزال أمامنا سبع مباريات في التصفيات، ونحن معتادون على الأمور المعقدة في التصفيات، ويبدو أنه الحالة ستكون مماثلة هذه المرة أيضًا".

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وأكمل: "لم نلعب بالطريقة الأفضل بالنسبة لنا ولم نفرض أسلوب لعبنا، وفي المقابل تركيا لعبت كما يحلوا لها وقدمت مباراة جيدة بينما لم نفعل نحن".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد خسر بهدفين نظيفين مساء الأمس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.