لوريس يعادل رقم بارتيز الأوروبي

لوريس أكثر حارس فرنسي يلعب مباريات في نصف نهائي البطولات الأوروبية مناصفة مع بارتيز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عادل الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس رقم مواطنه فابيان بارتيز فيما يخص المشاركة في الدور نصف النهائي للبطولات الأوروبية.

وسيشارك الحارس الفرنسي رفقة توتنهام أساسيًا في مواجهة أياكس أمستردام الهولندي على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وتعتبر هذه هي المواجهة الرابعة في نصف نهائي البطولات الأوروبية التي يشارك فيها الحارس الدولي الفرنسي.

4 - Hugo Lloris will play his 4th game in the European Cup semi-final, no French goalkeeper has played more games at this stage in the history of the competition (level with Fabien Barthez). Captain. @SpursOfficial #AJATOT pic.twitter.com/xfvKdq565u

— OptaJean (@OptaJean) ٨ مايو ٢٠١٩

وبهذا أصبح الحارس الفرنسي الأكثر مشاركة في هذا الدور من البطولات الأوروبية المختلفة سواء مع الأندية أو المنتخب.

ولم يحقق أي حارس فرنسي آخر هذا الرقم باستثناء فابيان بارتيز صاحب الرأس الصلعاء الشهير وحارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.

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يذكر أن توتنهام قد خسر ذهابًا من أياكس أمستردام على ملعبه الجديد في لندن بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب فان دي بيك.