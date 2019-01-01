لوريس يحدد مستقبله في فرنسا ويكشف عن طموحاته

تعرف على تصريحات لوريس بشأن مستقبله الدولي

حدد هوجو لوريس، حارس مرمى منتخب فرنسا، موعد اعتزاله اللعب الدولي وتحدثه عن مستقبله مع الديوك.

لوريس حقق بطولة كأس العالم في 2018 كما وصل إلى نهائي أمم أوروبا في 2016 قبل خسارة البطولة لصالح البرتغال.

وقال حارس توتنهام في تصريحات لصحيفة "فيجارو" الفرنسية: "أود الاستمرار مع منتخب فرنسا حتى 2022 والمشاركة في كأس العالم في قطر".

وتابع: "لا أضع حدودًا لنفسي وامتلك شعورًا جيدًا حول حالتي البدنية وأود متاعبة مسيرتي الدولية وتحقيق المزيد من الألقاب".

💫أجواء المرح تسود تدريبات المنتخب الفرنسي 🇫🇷 pic.twitter.com/JSQUicU7Pn — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

واختتم: "أرغب في التتويج ببطولة أمم أوروبا والاستمرار لكأس العالم المقبلة وتحقيقها أيضًا. قميص منتخب فرنسا يعني لكي الكثير وحملي للألقاب سيكون أمرًا عظيمًا".

لوريس يتواجد في معسكر فرنسا استعدادًا لمواجهة مولدوفيا وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا في 2020 والتي ستقام في عدة مدن مختلفة بالقارة العجوز.