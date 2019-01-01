لوريس وسون: نستحق الفوز ولا نستسلم

توتنهام حقق الفوز في الذهاب ولديه مهمة في الإياب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تألق الحارس الفرنسي هوجو لوريس، وتصدى لركلة جزاء أمام أجويرو، أهدت توتنهام فوزًا مهمًا على مانشستر سيتي في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

ونجح توتنهام في تحقيق الفوز الأوروبي الأول على ملعبه الجديد، بفضل هدف الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وقال لوريس عقب نهاية اللقاء: "أنها مباراة كبيرة، لقد ضغطنا حتى النهاية، لقد كان لقاء صعبًا للغاية، لكن بذلنا مجهود كبير، وهو فوز جيد".

🌟 أول فوز لتوتنهام على ملعبه الجديد في دوري أبطال أوروبا 🏟️✅



🌟 سون يصبح ثاني لاعب كوري جنوبي يُحرز في ربع نهائي دوري الأبطال، بعد بارك جي سونج مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في 2011.⚽️ pic.twitter.com/LmY4gqb9bL — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

وفشل هاري كين في استكمال المباراة بسبب إصابة في الكاحل، ليعلق على إصابة مهاجمه: "نأمل بأن لا تكون سيئة، لا أعرف، أنت تعرف الشعور عندما يكون أفضل لاعب في الفريق يخرج، لكننا بقينا أقوياء وأنهينا المباراة بالطريقة الصحيحة".

وعن ركلة الجزاء والتي تم احتسابها بتقنية الفيديو: "لم أراها، أنها جزء من اللعبة، وعلينا تقبلها، لقد بقينا في اللقاء وأعطينا ما لدينا من طاقة".

وأثنى الكوري الجنوبي سون هيونج مين على أداء الفريق في الفوز: "كفريق لا نستسلم، ننافس حتى النهاية، اعتقد أننا نستحق الفوز وكنا أكثر حدّة منهم، أحب الملعب، من الرائع اللعب هنا، وأنا ممتن لفرصة اللعب هنا".

وأصبح سون صاحب أول هدف للفريق في الدوري ودوري الأبطال على ملعب توتنهام الجديد.

وسيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، الأسبوع المقبل، لتحديد هوية المتأهل للمربع الذهبي