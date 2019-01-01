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دوري أبطال أوروبا

لوريس وسون: نستحق الفوز ولا نستسلم

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توتنهام حقق الفوز في الذهاب ولديه مهمة في الإياب
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تألق الحارس الفرنسي هوجو لوريس، وتصدى لركلة جزاء أمام أجويرو، أهدت توتنهام فوزًا مهمًا على مانشستر سيتي في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

ونجح توتنهام في تحقيق الفوز الأوروبي الأول على ملعبه الجديد، بفضل هدف الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وقال لوريس عقب نهاية اللقاء: "أنها مباراة كبيرة، لقد ضغطنا حتى النهاية، لقد كان لقاء صعبًا للغاية، لكن بذلنا مجهود كبير، وهو فوز جيد".

وفشل هاري كين في استكمال المباراة بسبب إصابة في الكاحل، ليعلق على إصابة مهاجمه: "نأمل بأن لا تكون سيئة، لا أعرف، أنت تعرف الشعور عندما يكون أفضل لاعب في الفريق يخرج، لكننا بقينا أقوياء وأنهينا المباراة بالطريقة الصحيحة".

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وعن ركلة الجزاء والتي تم احتسابها بتقنية الفيديو: "لم أراها، أنها جزء من اللعبة، وعلينا تقبلها، لقد بقينا في اللقاء وأعطينا ما لدينا من طاقة".

Heung-min Son, Tottenham vs Man City, UCL 2018-19

وأثنى الكوري الجنوبي سون هيونج مين على أداء الفريق في الفوز: "كفريق لا نستسلم، ننافس حتى النهاية، اعتقد أننا نستحق الفوز وكنا أكثر حدّة منهم، أحب الملعب، من الرائع اللعب هنا، وأنا ممتن لفرصة اللعب هنا".

وأصبح سون صاحب أول هدف للفريق في الدوري ودوري الأبطال على ملعب توتنهام الجديد.

وسيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، الأسبوع المقبل، لتحديد هوية المتأهل للمربع الذهبي

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