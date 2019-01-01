لوريس وبيكفورد.. الأفضل في المونديال.. الأسوأ في البريميرليج!

أرقام كارثية يقدمها لوريس وبيكفورد في البريميرليج رغم تألقهما في المونديال الأخير

فيسبوك تويتر محمد عماد

ارتكب الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس خطأ كارثيًا أمام محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، ليكبد فريقه توتنهام هوتسبر الخسارة بثنائية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الخطأ هو الثامن لهوجو لوريس الذي كلف السبيرز هدفًا منذ عام 2017.

تحليل | كلوب بخطة مكررة يقتل مشروع توتنهام

ويعتبر لوريس هو ثاني أكثر حارس يرتكب الأخطاء التي تؤدي إلى أهداف في شباك فريقه في البريميرليج منذ عام 2017 بعد الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد.

حارس عرين منتخب الأسود الثلاثة كلف فريق التوفيز تسعة أهداف في نفس هذه الفترة.

على الرغم من أنهما ضمن أكثر الحراس ارتكابًا للأخطاء في البريميرليج، إلا أنهما كانا الأفضل ضمن حراس مرمى مونديال روسيا 2018.

بيكفورد الذي ساعد منتخب بلاد مهد كرة القدم على الظفر بالمركز الرابع في المونديال كان قد اختير كثاني أفضل حارس مرمى في البطولة.

بينما اختير بطل العالم هوجو لوريس في المركز الرابع، بعد ارتكابه للخطأ الساذج أمام كرواتيا في نهائي المونديال.

لوريس أيضًا كان قد اختير كثاني أفضل حارس في العالم بشكل عام عن سنة 2018 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن البلجيكي ثيبو كورتوا الحارس الحالي لريال مدريد كان قد تربع على عرش القائمتين المذكورتين.