لوريس: نسينا الفوز بكأس العالم ونركز على بطولة أمم أوروبا

تعرف على تصريحات قائد منتخب فرنسا حول المنافسة في أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد هوجو لوريس، قائد منتخب فرنسا، أهمية نسيان مسألة تحقيق بطولة كأس العالم والتركيز على المواجهات المقبلة خاصة بعد إخفاق الديوك في دوري الأمم الأوروبية.

فرنسا احتلت المركز الثاني في مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية التي تصدرتها هولندا لتصل إلى نصف النهائي، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث.

وقال لوريس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نعم نحن أبطال العالم ولكن لا يجب أن نعيش في الماضي ونهتم أكثر بالتركيز على المواجهات المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة".

وتابع: "رغم أنّ بطولة دوري الأمم الأوروبية ليست كبيرة ولكني شعرت بالغضب لعدم التواجد في المربع الذهبي. حاليًا كل المنتخبات تلعب أمامنا بأفضل ما لديهم لكوننا أبطال العالم".

حارس توتنهام الإنجليزي أكد أنّ الفوز بالمونديال أمر يدعوا للفخر خاصة وأنّه مستمر مع الديوك لأربع سنوات على الأقل ولكن يجب أيضًا القتال في باقي البطولات وتكرار إنجاز جيل فرنسا في 1998 بتحقيق أمم أوروبا بعد الفوز بكأس العالم.

▪️ يقف في أعلى نقطة بالملعب .. يكشف الجميع ويراقب التحركات .. يوّجه ويعدّل التمركز لكل لاعب .. يصرخ عند الخطأ ويُثني ويشيد عند الإجادة

مقطع مُبهر للأمانة 😅

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( 🎥 : @SeFutbol)pic.twitter.com/P3JIXtuBCE — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأردف: "نحن الآن في التصنيف الأول بين منتخبات العالم وفي كل موسم وكل مباراة لدينا تحدي مختلف وكل منافس يلعب أمامنا بصورة رائعة لذلك لا يجب التوقف عن تقديم الأفضل".

واختتم: "لا أود الغياب أبدًا عن مباريات للمنتخب ودائمًا أضع تحديات شخصية كأن أصبح أكثر لاعب في التاريخ مشاركة بقميص فرنسا أو الحفاظ على نظافة شباكي فترة أطول مع المنتخب وتجاوز الأرقام المسجلة بأسماء لاعبين آخرين".