لوريس: نحتاج للتطور قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

حارس مرمى توتنهام هوتسبر يتحدث عن مواجهة أسود الفيستيفاليا وما يحتاجه الفريق اللندني لخوض هذه المواجهة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبر بأن الفريق يحتاج للتطور قبل مواجهة فريق بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

الحارس المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا في روسيا 2018 تألق مع السبيرز في آخر جولاته بالدوري التي فاز فيها على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وتصدى لركلة جزاء للمهاجم الإنجليزي جيمي فاردي.

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وعن هذا الأمر قال لوريس: "ليستر لعب مباراة رائعة، لقد حققنا الفوز بسبب الروح القتالية وشخصيتنا، ولكننا نحتاج إلى أن نطور من أدائنا، أحيانًا نستحق الفوز ولكننا نخسر في النهاية كما حدث أمام مانشستر يونايتد".

كما أضاف الحارس الدولي الفرنسي: "سنصب تركيزنا الآن على دوري أبطال أوروبا ومواجهة بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء، هم يلعبون بطريقة رائعة ولديهم أكثر من لاعب جيد وأنا غير متفاجئ بتصدرهم لجدول ترتيب فرق الدوري الألماني".