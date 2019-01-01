لوريس: مستقبل بوتشيتينو لا يعتمد على الفوز بدوري أبطال أوروبا

هوجو لوريس يرى أن مغادرة بوتشيتينو لتوتنهام ليست مرهونة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس إن مستقبل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام لا يعتمد على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام بعد مباراة تاريخية وسيناريو دراماتيكي في نصف النهائي.

وقبل حوالي 3 أسابيع من المواجهة المرتقبة بين توتنهام وليفربول في نهائي الكأس الأوروبية الأغلى، استبعد لوريس أن تكون نتيجتها مقياسًا لرحيل أو بقاء بوتشيتينو.

وقال لوريس: "أعتقد أن بوتشيتينو قد اتخذ قراره من الآن، هو لم يخبرنا به ولم يخبر أحدًا به على الإطلاق ولكنني أعرفه جيدًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "في حال أراد بوتشيتينو البقاء أو الرحيل في الموسم المقبل، فإن التتويج بدوري أبطال أوروبا أو خسارة اللقب لن يؤثرا على قراره"

وتابع: "نتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد السيناريو الذي وصلنا به إلى المباراة النهائية، إنه شعور مميز وجميعنا يتمنى أن تكتمل القصة"

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يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام سيلعب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.