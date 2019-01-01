لوريس: لن نتخلى عن حلم العبور لنصف نهائي الأبطال!

حارس السبيرز يؤكد على تمسك فريقه بفرصة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس لاعب فريق توتنهام أنه يتمسك بأمل العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في حديثه عشية المواجهة المرتقبة ضد فريق مانشستر سيتي بملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في ملعب توتنهام الجديد بفوز السبيرز بهدف نظيف عن طريق سون هيونج مين، ولكنها أيضًا شهدت تصدي لوريس لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

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وقال لوريس:" سنقاتل من أجل الفوز، المهم أن يتحلى كل لاعب بعقلية الفوز ويؤمن بحظوظنا في التأهل".

وأضاف الحارس الفرنسي: "سنعاني غدًا ضد مانشستر سيتي بكل تأكيد، فهم فريق قوي ولكن علينا أيضا أن نصعب المباراة عليهم مثلما فعلنا في الذهاب".

واختتم قائلًا:"سنحارب من أجل تحقيق الفوز والتأهل، هي مباراة من أهم مباريات الموسم، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا للوصول إلى نصف النهائي".

يذكر أن توتنهام سيخوض المباراة منقوصًا من خدمات هدافه هاري كين بسبب الإصابة.