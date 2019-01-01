لوريس: فرنسا تحترم تركيا ومجموعة التصفيات صعبة

مواجهة مثيرة بين الأتراك وأبطال العالم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض هوجو لوريس، قائد فرنسا، الاستهانة بخصوم الديوك في تصفيات أمم أوروبا 2020، وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام تركيا.

وتلعب فرنسا بالمجموعة الثامنة مع تركيا، أندورا، أيسلندا، ألبانيا، ومولدوفا، وتملك ست نقاط بعد مباراتين.

وقال لوريس بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نأخذ اللقاء على محمل الجد، المجموعة ليست سهلة، تركيا فريق صاحب تاريخ وأيسلندا تطورت السنوات الأخيرة".

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وأضاف: "نريد صدارة المجموعة، قدمنا مباريات جيدة في دوري الأمم ولكن لم نحقق الهدف المنشود، يجب أن ننافس أكثر".

واستمر حارس سبيرز: "نحترم المنتخب التركي ومشروعه ومدربه الجديد، ستكون أجواء كرة قدم مميزة كما يفعلون مع أنديتهم، سيطمحون للتأهل".

وحول غياب نجولو كانتي: "له مكانة خاصة في المجموعة ولكن اللاعب الذي سيحل محله سيؤدي دوره".

فرنسا تحل ضيفه مساء السبت على تركيا على ملعب "توركو أرينا".