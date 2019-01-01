لوريس: تأثير الملعب الجديد يساعد توتنهام

مبارتان وانتصاران لسبيرز في ملعبه الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حلل هوجو لوريس، قائد توتنهام، انتصار الفريق على مانشستر سيتي بدوري الأبطال وأشاد بالشخصية الجماعية وتأثير الملعب الجديد للفريق.

وتألق لوريس بتصديه لركلة جزاء في بداية المباراة سددها مهاجم سيتي سيرخيو أجويرو، ليحسم توتنهام المباراة بهدف نظيف سجله الكوري هيونج مين سون.

وقال لوريس مع "آر إم سي": "إذا أردت مجابهة فريق مثل سيتي عليك أن تظهر استعداد كبير وشخصية قوية، تلك المباريات تعتمد على التفاصيل واستغلينا الأمر لصالحنا".

وأضاف: "الأهم من الفنيات والتكتيك هو اللعب بنفس الروح والفكر، يجب أن نظهر بنفس الأداء في الإياب ونحارب على كل كرة، هذا انتصار لمدربنا قبل أي شيء".

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وأكمل الفرنسي: "ضربة الجزاء منعرج هام في المباراة ولو تم تسجيلها كان سيختلف مسار المباراة تماماً، نشعر بفارق كبير باللعب على ملعبنا الجديد".

وعن إصابة هاري كين: "خرج مباشرة بعد الإصابة، كاحله التوى، ولكن لوكاس أظهر روحاً كبيرة وعقلية مميزة".

ويُلعب لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب "الاتحاد" في مانشستر الأربعاء القادم.