لوريس: الملعب الجديد سيجلب البطولات لتوتنهام

سبيرز في نصف نهائي دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى هوجو لوريس، قائد توتنهام، سعادته ببلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، وأكد أن الفريق على الطريق الصحيح لتحقيق البطولات.

وخسر سبيرز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة مساء الأربعاء أمام سيتي في مباراة حافلة بالإثارة، ولكن عبر بفضل انتصاره ذهاباً بنتيجة 1-0.

وقال الفرنسي مع "آر إم سي": "صعب توقع هذا السيناريو، مرينا بكل المشاعر والمراحل، الأمر رائع لهذا النادي، لا أعرف إذا كنا مرشحين الآن أم لا".

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متصدر الدوري الإنجليزي ✅



في نصف نهائي دوري الأبطال ✅



ليفربول على بعد خطوات من صناعة التاريخ هذا الموسم! 🙌 pic.twitter.com/i7iIvpjA74 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

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وأضاف: "كل عام نتقدم خطوة للأمام ونقترب من فرق القمة، نملك إمكانيات هائلة ومدرب ولاعبين رائعين، نحن على الطريق الصحيح، والملعب الجديد سيساعدنا لتحقيق البطولات".

واستمر لوريس: "أياكس فريق رائع ويقدم الكثير في أرضية الملعب، سنحلل أداء الخصم ونتمنى أن يساندنا الحظ لأن هذا الفريق لن يقصي يوفنتوس من باب الحظ فقط".

وستكون مباراة توتنهام مع أياكس في نصف النهائي المرة الأولى له في هذا الدور منذ عام 1962، إذ لم يسبق بلوغ هذا الدور منذ تغير مسمى البطولة.