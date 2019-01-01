لوريس: التعادل جيد بالنسبة لنا بعد أسبوع عصيب!

حارس مرمى توتنهام هوتسبر سعيد بالتعادل أمام آرسنال

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبر عن سعادته بالتعادل مع آرسنال في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق، والتي استضافها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان لوريس قد تصدى لركلة جزاء من مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج في الوقت بدل الضائع من المباراة، لينقذ السبيرز من الهزيمة ويمنحهم نقطة ثمينة.

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وقال لوريس في تصريحاته لقناة بي تي سبورتس بعد المباراة: "المباراة كانت مجنونة، كان من الممكن أن نخسرها بهدفين مقابل هدف، ولكن الظفر بنقطة يعتبر جيدًا بعد أسبوع عصيب".

وعن ركلة الجزاء التي تصدى لها من قبل أوباميانج قال حارس السبيرز: "أنا دائمًا أدافع عن لاعبي الفريق، القرار اتخذ سريعًا ولكنني أحترم قرارات الحكم".

يشار إلى أن لوريس كان قد توج مع منتخب بلاده فرنسا الصيف الماضي في روسيا، ولكنه لم يتم اختياره كأفضل حارس في البطولة.