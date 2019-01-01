لوران: هناك شيء خاطئ يحدث مع أوزيل في آرسنال

لوران بيسان يتحدث عن أزمة أوزيل ووضع لاكازيت وأوباميانج مع آرسنال تحت قيادة أوناي إيمري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال لوران مدافع آرسنال السابق إن هناك مشكلة ما تحدث مع النجم الألماني مسعود أوزيل في الفريق اللندني تؤثر عليه بهذا الشكل.

وكان مسعود أوزيل قد تعرض للكثير من الانتقادات بسبب سوء مستواه في الموسم المنصرم والذي طالب البعض بأن يكون الأخير لع مع الجانرز.

وحول ذلك، يرى لوران أن هناك شيء ما يحدث داخل آرسنال مع أوزيل هو الذي يؤثر عليه ويؤدي إلى ظهوره بهذا الشكل الباهت.

وقال لوران: "لا أعتقد أن مشكلة أوزيل تعود إليه هو فقط، هناك شيء داخل آرسنال يعرضه للمزيد م نالضغوطات الإضافية التي لا يستطيع تحملها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "أوزيل لاعب كبير، لا أعتقد أن الحل في أزمته سيكون رحيله عن الفريق، يجب الحفاظ عليه وحل المشكلة في نفس الوقت"

وتابع: "أوباميانج ولاكازيت شكلا ثنائية رائعة في الموسم الماضي، أتمنى أن تستمر وألا يرحل أحدهم من أجل تدعيم الميزانية كما يشاع"

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يذكر أن آرسنال كان قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصيفًا للدوري الأوروبي.