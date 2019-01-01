سباليتي: لن أستدعي إيكاردي لمواجهة لاتسيو

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد أنه لن يستدعي الأرجنتيني ماورو إيكاردي لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر أن اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لن يكون متواجدًا رفقة الفريق في مواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص باللقاء، وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتواجد كل العناصر الجاهزة في مثل تلك المباراة الصعبة.

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وقال سباليتي: "إيكاردي بدا كاللاعب الجديد لأنه لم يتدرب كثيرًا مع الفريق، ونظرًا للظروف الأخيرة لن يتم استدعاؤه، ربما لن يكون قادرًا على مساعدة زملائه".

وأضاف: "لقد تدرب مع الفريق هذا الأسبوع، لكن لا يزال علينا أن نقيم كل شيء من جديد، أمامنا عدة تدريبات في الفترة المقبلة وسنرى ما الذي سيحدث، في المقابل ناينجولان سيتم استدعاؤه".

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وأكمل: "لاتسيو هذا العام يقدم كرة قدم عظيمة، وإنزاجي يجعلهم يلعبون بشكل جيد، ستكون ثلاث نقاط هامة بالنسبة لنا لكونهم خصم مباشرة".

جدير بالذكر أن إنتر سيدخل المباراة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 53 نقطة، بينما يحل لاتسيو سادسًا برصيد 45 نقطة.