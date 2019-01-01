سباليتي مدرب إنتر: مواجهة بينفينتو كانت قوية بسببهم

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر يشيد بالأداء الذي قدمه خصمه بينفينتو في مواجهة دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على نظيره بينفينتو ضمن لقاءات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سباليتي وأشاد فيها بشكل واسع بما قدمه الخصم من أداء رغم تأخرهم في النتيجة مبكرًا.

وقال سباليتي: "لقد أخبرت مدرب بينفينتو بعد الصافرة النهائية أنه عليه ان يكون فخورًا للغاية بما قدمه فريقه من أداء خلال المباراة".

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وأضاف: "عندما وصلنا للهدف الرابع وأصبحت النتيجة أربعة أهداف للا شيء كان يمكنهم أن يستسلموا بسهولة لكنهم حاولوا أن يستمروا في المنافسة".

وأكمل: "على الرغم من محاولتهم رفعنا من النسق واستطعنا أن نستعيد الأفضلية في المباراة، لقد كان لقاء رائع، والفضل في ذلك يعود لبينفينتو".

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واختتم تصريحاته: "من الممكن دومًا في مثل تلك المباريات أن تخسر جودتك وتجد نفسك في موقف صعب ومحرج، أنا سعيد لأننا لم نتعرض لذلك".