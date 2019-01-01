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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

لوبيتيجي يقاضي ريال مدريد

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Getty/Goal
لماذا قرر لوبيتيجي تصعيد أزمته مع ريال مدريد إلى المحكمة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد، تصعيد أزمته مع فريقه السابق إلى المحكمة بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية.

لوبيتيجي تعرض للإقالة في ريال مدريد بعد الخسارة من برشلونة 5-1 في الكلاسيكو ليتولى سانتياجو سولاري تدريب الفريق خلفه.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية أنّ لوبيتيجي لم يحصل على 28 مليون يورو قيمة المتبقي في عقده مع الملكي بعد فسخ التعاقد.

وأوضحت أنّ العلاقة بين مدرب منتخب إسبانيا الأسبق ورئيس البلانكوس، فلورنتينو بيريز، ليست جيدة وفشلت كل مساعي جولين للحصول على مستحقاته دون أزمات.

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وكان لوبيتيجي قد تعرض للإقالة من تدريب منتخب اللاروخا قبل يومين من انطلاق كأس العالم بعد التوقيع مع ريال مدريد.

ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام أياكس بنتيجة 5-3 مجموع المباراتين كما خرج من كأس الملك على يد برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع اللقائين.

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