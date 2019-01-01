لوبيتيجي يقاضي ريال مدريد

لماذا قرر لوبيتيجي تصعيد أزمته مع ريال مدريد إلى المحكمة؟

قرر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد، تصعيد أزمته مع فريقه السابق إلى المحكمة بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية.

لوبيتيجي تعرض للإقالة في ريال مدريد بعد الخسارة من برشلونة 5-1 في الكلاسيكو ليتولى سانتياجو سولاري تدريب الفريق خلفه.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية أنّ لوبيتيجي لم يحصل على 28 مليون يورو قيمة المتبقي في عقده مع الملكي بعد فسخ التعاقد.

وأوضحت أنّ العلاقة بين مدرب منتخب إسبانيا الأسبق ورئيس البلانكوس، فلورنتينو بيريز، ليست جيدة وفشلت كل مساعي جولين للحصول على مستحقاته دون أزمات.

💢 الشغف لا يموت، أنت تقرر إما أن تفقده أو لا، لكن هو لا يموت



هؤلاء الشباب مثلنا جميعًا عاشقي لـ هذا الجلد المدوّر الساحر ⚽️ حال فقدانهم للنظر بينهم وبين مشاهدة المباراة، لكنهم وجدوا طريقة لمشاهدتها🙏❤️



( 🎥 : @_SJPeace_) pic.twitter.com/zb90v8HVOw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وكان لوبيتيجي قد تعرض للإقالة من تدريب منتخب اللاروخا قبل يومين من انطلاق كأس العالم بعد التوقيع مع ريال مدريد.

ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام أياكس بنتيجة 5-3 مجموع المباراتين كما خرج من كأس الملك على يد برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع اللقائين.