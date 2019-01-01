لوبيتيجي: فينيسيوس كان سيلعب معي وبيريز لم يخبرني بقرار الإقالة

تعرف على تصريحات لوبيتيجي بشأن فترته في ريال مدريد والإقالة من المنتخب الإسباني

أكد جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد، أنّ فينيسيوس جونيور كان سيحصل على فرصته في الملكي مشيرًا إلى أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، لم يخبره بقرار الإقالة.

لوبيتيجي تولى تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الجاري قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة بخماسية في الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال مدرب البلانكوس السابق في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "فخور بالفترة التي توليت فيها تدريب ريال مدريد. كنت أخطط للعديد من الأمور ولكن لم تسر بالشكل المطلوب".

وتابع: "فينيسيوس كان سيحصل على فرصته. الموسم يستمر لنحو 8 أشهر أو أكثر وليس شهرًا ونصف فقط، كنت أعرف إمكانيات اللاعب جيدًا".

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لوبيتيجي أكد أنّ سبب الإعلان عن تدريب ريال مدريد وهو يعمل في إسبانيا الالتزام بالشفافية والأمانة ولكن الاتحاد رأى الأمر بمنظور مختلف وقرر إقالته.

وأردف: "لديّ علاقة جيدة باللاعبين وعلى رأسهم سيرجيو راموس، حتى بعد رحيلي عن ريال مدريد أتواصل معهم".

واختتم: "لم يتحدث معي فلورنتينو بيريز بشأن الإقالة بل أخبرني خوسيه سانشيز بالأمر ولم أتواصل مع رئيس ريال مدريد منذ حينها. كنت واثقًا على بناء فريق دون كريستيانو رونالدو والمنافسة على جميع البطولات".

ريال مدريد أعلن تولي سانتياجو سولاري تدريب الفريق خلف لوبيتيجي والذي قادهم للوصول لتحقيق لقب كأس العالم للأندية.