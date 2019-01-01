لوبوف يطالب نانت وكارديف بحل أزمة "أموال سالا" في صمت

أصدقاء اللاعب لا يريدون سماع تلك الأحاديث..

طالب فرانك لوبوف اللاعب الفرنسي السابق نادي نانت ونادي كارديف بحل مشكلتهما على خلفية أموال صفقة انتقال المهاجم الراحل إيميليانو سالا في هدوء.

وقال لوبوف:"مثل الجميع أنا أفكر في إيميليانو سالا وعائلته ومشجعي نانت، والأشخاص الذين يحبون كرة القدم الذين يشاهدون ذلك بالكثير من الألم".

وأضاف:"لقد شهدنا مأساة، إنه رعب. نعم هناك ضغوط اقتصادية وبالتأكيد نانت بحاجة لهذا المال لمواصلة الحياة، ولكن افعلوا ذلك بصمت، لا نريد سماع الحديث عن ذلك، لا نريد رؤية ذلك في الصحف".

وأوضح:"تلك مشاكل كارديف ونانت وفيفا ويويفا، الأشخاص الذين يعرفون إميليانو سالا لا يريدوا سماع ذلك".

يذكر أن سالا قد توفي عن عمر يناهز 28 عاماً في تحطم طائرته العائدة من نانت إلى كارديف، حيث اختفت طائرته عقب يومين من توقيع الصفقة الأغلى في تاريخ كارديف.